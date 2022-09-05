Укргидрометцентр спрогнозировал новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС
Исследователи заявили, что новая вероятность перемещения радиации после условной аварии на Запорожской атомной электростанции затронула бы юг Украины и несколько стран Европы
Об этом информирует в фейсбуке Укргидрометцентр.
В исследовании обнаружили, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.
"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 04.09.2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могли транспортировать выбросы ЗАЭС (в результате УРА), на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей по всей территории временно оккупированного Крыма. Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться на запад, на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.
К примеру, в Запорожской и Херсонской областях выбросы прошли бы достаточно узкой полосой, уверяют исследователи. Такая же ситуация могла бы быть и в центральной части временно оккупированного Крыма.
В настоящее время повышение радиационного фона на этих территориях не зафиксировано.
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