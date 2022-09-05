Об этом информирует в фейсбуке Укргидрометцентр.

В исследовании обнаружили, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 04.09.2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могли транспортировать выбросы ЗАЭС (в результате УРА), на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей по всей территории временно оккупированного Крыма. Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться на запад, на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.

К примеру, в Запорожской и Херсонской областях выбросы прошли бы достаточно узкой полосой, уверяют исследователи. Такая же ситуация могла бы быть и в центральной части временно оккупированного Крыма.

В настоящее время повышение радиационного фона на этих территориях не зафиксировано.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

31 августа, около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье.

31 августа Минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.

5 сентября, Запорожскую атомную электростанцию покинули четыре представителя МАГАТЭ. Два эксперта продолжат работу на станции.

В течение последних трех суток оккупанты продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.

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