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Укргидрометцентр сообщил, когда ожидается пик весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов

18 апреля, 2023 вторник
14:26
Общество

Представитель гидрометцентра заявил, что согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля, возможно подтопление населенных пунктов

Об этом информирует начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков .

"Точно сказать о дате, на которую придется пик половодья, невозможно, потому что это процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу. У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней, с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней", – говорит Перевозчиков.

По состоянию на утро 18 апреля установлены уровни опасности:

  • "желтый" – в Волынской и Ровенской областях;
  • "оранжевый" – в Киевской и Черниговской областях;
  • "красный" – в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на участках Днепра в районах Черниговской области вблизи Беларуси.

"Утром 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации (в Киеве, - ред.), даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас - максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", - подчеркнул специалист.

Начальник отдела гидрологических прогнозов отметил, что 2022-2023 годы являются уникальными в гидрологической ситуации, ведь формирование такого половодья в последний раз наблюдалось в 2013 году.

Ранее мы сообщали, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств.

  • 14 апреля в Киевской области подтопило село из-за повышения уровня воды в Десне.
Днепр
Киевщина
Чрезвычайное положение
Черниговщина
ДСНС
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