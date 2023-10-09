Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

В ночь на 10 октября во многих регионах ожидается понижение температуры почвы до 0...+5 °С - желтый уровень опасности. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях 11 октября воздух прогреется до 0...+5 °С - оранжевый уровень опасности.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В большинстве регионов погода будет без изменений

В ближайшие два дня в Украине преимущественно без осадков. Ночная температура будет +1...+6 °С, днем будет +7...+14 °С.

Теплее всего в Одесской области, там столбики термометра поднимутся до +16 °С.

На западе, в Житомирской и Винницкой областях ожидается сильная заморозок в воздухе 0...+3 °С, дневная температура +7...+12 °С.

Ветер будет дуть с северо-западного направления, 5-10 м/с.

Погода изменится в нескольких областях

Завтра после обеда в северо-восточных регионах и на полуострове Крым возможен слабый дождь.

Температура ночью +2…+5 °С, а днем поднимется максимум до 10 °С. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Также в Крыму ожидаются небольшие осадки. Днем +13…+15 °C

Ветер северный 5-10 м/с.

В Киевской области дождей не прогнозируют

В столице и области облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с северо-западного направления, 7-12 м/с.

Ночная температура будет +1...+6 °С, на поверхности почвы возможен заморозок 0...+5 °С, дневная температура будет +7...+12 °С, в Киеве ночью +3...+5 °С, а днем +9...+11°С.

Погода на неделю

11 октября на западе и юго-западе до +17 °С.

В четверг почти без осадков, лишь на севере и северо-западе в обеденное время может пройти слабый дождь. Температура поднимется на +4...+8 °С. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

В четверг, 12 октября, в Украине моментами шквалы 15-20 м/с. В пятницу в Карпатах, на юге и востоке возможен слабый дождь, на остальной территории осадки не ожидаются. Ночная температура будет +8...+13 °С, на севере +5...+10 °С, дневная температура будет +12...+18 °С, на юге и в центральных областях +16...+ 22 °С.