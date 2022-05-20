Укргидрометцентр предупреждает о грозах и шквальном ветре в Киеве
В Киеве прогнозируют усиление скорости ветра и грозы
Об этом сообщает КГГА.
По данным Укргидрометцентра, в столице 21 мая ожидаются грозы и порывы шквального ветра скоростью 15-20 м/с.
Киевлянам советуют плотно закрывать окна домов и держаться подальше от рекламных щитов на улицах. А также сторониться линий электропередачи, деревьев и не парковать рядом с ними машины.
В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах КГГА призывает обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по телефону (044) 284-74-19.
А при падении деревьев или сломанных ветвей необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону (044) 272-40-18.
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