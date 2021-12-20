Укргидрометцентр предупредил украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах и гололедице на дорогах Киева
Украинский гидрометцентр сообщает, что в понедельник, 20 декабря, в высокогорье Закарпатской области сохранится снеголавинная опасность, а на дорогах Киева ночью и утром ожидается гололедица
Об этом говорится на сайте ГСЧС и КГГА.
По данным синоптиков, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.
В Киеве утром и ночью ожидается первый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.
Департамент муниципальной безопасности призвал водителей Киева соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и не использовать транспорт с летними шинами, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
Пешеходам советуют слегка расслабить и согнуть ноги при ходьбе и ступать на всю подошву. Чтобы удержаться на ногах при гололедице, необходимо быстро присесть при нарушении равновесия. Также следует размахивать руками в такт ходьбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное