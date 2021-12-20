Укргидрометцентр предупредил украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах и гололедице на дорогах Киева

Об этом говорится на сайте ГСЧС и КГГА.



По данным синоптиков, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.



В Киеве утром и ночью ожидается первый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.



Департамент муниципальной безопасности призвал водителей Киева соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и не использовать транспорт с летними шинами, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.



Пешеходам советуют слегка расслабить и согнуть ноги при ходьбе и ступать на всю подошву. Чтобы удержаться на ногах при гололедице, необходимо быстро присесть при нарушении равновесия. Также следует размахивать руками в такт ходьбы.



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