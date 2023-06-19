Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м
В Укргидроэнерго показали кадры Каховского водохранилища и сообщили, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в нем мог упасть ниже 7 метров
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Укргидроэнерго.
"По результатам изучения фото и видеоматериалов с БПЛА специалистами Укргидроэнерго определено, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равняется 13,10 м БС (Балтийской системе высот).
По информации Укргидрометцентра, в создании поста Херсон продолжается стабильный спад. За сутки уровень воды снизился на 20 см. По состоянию на 8 часов 19 июня составляет 0,79 м БС.
Сообщается, что Укргидроэнерго и проектный институт работают над разработкой проекта по возведению перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища после деоккупации.
- 6 июня российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС.
- 8 июня директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил , что Каховское водохранилище обмелело. Уровень воды там составлял 12,5 м – это ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен.
- 13 июня глава Укргидроэнерго сообщил , что нужно построить перемычку, чтобы набрать Каховское водохранилище водой. "Главное – успеть до паводка: после деоккупации Херсонщины Украина через 2-3 месяца построит перемычку на Каховской ГЭС", - сказал он в эфире Еспресо.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное