Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Укргидроэнерго.

"По результатам изучения фото и видеоматериалов с БПЛА специалистами Укргидроэнерго определено, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равняется 13,10 м БС (Балтийской системе высот).

По информации Укргидрометцентра, в создании поста Херсон продолжается стабильный спад. За сутки уровень воды снизился на 20 см. По состоянию на 8 часов 19 июня составляет 0,79 м БС.

Сообщается, что Укргидроэнерго и проектный институт работают над разработкой проекта по возведению перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища после деоккупации.