Укргаздобыча запустила три высокопроизводительные скважины
АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", 5 июля запустило в работу три высокопроизводительные скважины с суммарным дебитом 425 тыс. кубометров газа в сутки
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Отмечается, что две из скважин – новые, а третья только после капитального ремонта.
По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышова, новые скважины пробурили на старом месторождении. Это стало возможным благодаря глубокому анализу разработки и использованию построенной 3D-модели. Было успешно запущено 10 новых скважин на месторождении, их суточная добыча превысила 3 миллиона кубометров.
Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.
"За первое полугодие 2023 года наше предприятие ввело в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в сутки каждая. Четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.
Как отметил Чернышов, эти показатели постепенно приближают к поставленной цели – увеличение добычи газа.
- 3 апреля Укргаздобыча запустила самую мощную газовую скважину за последние 2,5 года. Она дает более 460 тысяч куб. м газа в сутки.
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