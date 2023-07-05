Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что две из скважин – новые, а третья только после капитального ремонта.

По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышова, новые скважины пробурили на старом месторождении. Это стало возможным благодаря глубокому анализу разработки и использованию построенной 3D-модели. Было успешно запущено 10 новых скважин на месторождении, их суточная добыча превысила 3 миллиона кубометров.

Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.

"За первое полугодие 2023 года наше предприятие ввело в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в сутки каждая. Четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметил Чернышов, эти показатели постепенно приближают к поставленной цели – увеличение добычи газа.