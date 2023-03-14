Укргаздобыча запустила новую скважину: дает 340 тыс. куб. м природного газа в сутки
Компания "Укргаздобыча" пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тыс. кубометров природного газа в сутки
Об этом информируют на сайте Нафтогаза.
"Это очень хороший результат, особенно учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Оно стало возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", - заявил глава Алексей Чернышев.
Сообщается, что при проектировании скважины с помощью 3D-модели специалисты смогли определить перспективный участок производительного месторождения, который до сих пор не разрабатывался. Это дало толчок планам на бурение еще одного.
В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, просмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже видим результат. Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа ", – сказал и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.
- 31 октября 2021 года Нафтогаз запустил газовую скважину в Полтавской области производительностью более 365 тыс. кубометров газа в сутки.
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