Об этом информируют на сайте Нафтогаза.

"Это очень хороший результат, особенно учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Оно стало возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", - заявил глава Алексей Чернышев.

Сообщается, что при проектировании скважины с помощью 3D-модели специалисты смогли определить перспективный участок производительного месторождения, который до сих пор не разрабатывался. Это дало толчок планам на бурение еще одного.

В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, просмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже видим результат. Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа ", – сказал и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.