Укргаздобыча впервые вышла на биржу с продажей газа

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на биржевой бюллетень.



На торгах 11 января компания предлагает к продаже 5 млн куб. м газа в ПХГ (передача с 11 по 19 января). Стартовая цена – 41 135 грн/тыс. куб. м (с НДС). Условия оплаты – предоплата 20% от суммы договора, 80% от суммы договора - по факту поставки, что обеспечивается банковской гарантией на указанную сумму в течение 10 дней с даты поставки.



По данным Укргаздобычи, компания добыла 13,67 млрд куб. м природного газа за 2021 год, из которых 12,93 млрд кубометров было передано на нужды потребителей.



По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение добычи составляет 3,97%, или 0,56 млрд кубометров.

Напомним, в 2021 году в Украине впервые за несколько лет выросла добыча газа.