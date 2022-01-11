Укргаздобыча впервые вышла на биржу с продажей газа
Компания "Укргаздобыча", входящая в группу НАК "Нафтогаз Украины", впервые в истории вышла на товарную биржу "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) с продажей газа
Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на биржевой бюллетень.
На торгах 11 января компания предлагает к продаже 5 млн куб. м газа в ПХГ (передача с 11 по 19 января). Стартовая цена – 41 135 грн/тыс. куб. м (с НДС). Условия оплаты – предоплата 20% от суммы договора, 80% от суммы договора - по факту поставки, что обеспечивается банковской гарантией на указанную сумму в течение 10 дней с даты поставки.
По данным Укргаздобычи, компания добыла 13,67 млрд куб. м природного газа за 2021 год, из которых 12,93 млрд кубометров было передано на нужды потребителей.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение добычи составляет 3,97%, или 0,56 млрд кубометров.
- Напомним, в 2021 году в Украине впервые за несколько лет выросла добыча газа.
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