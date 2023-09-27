Укргазбанк запустил программу кредитования для ФЛП за 1 день в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%"
Укргазбанк запустил программу кредитования без залога в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Программа ориентирована на поддержку и развитие микробизнеса в Украине, а именно на физических лиц-предпринимателей
Благодаря механизму удешевления кредитов, предприниматели смогут получить кредит под ставку 15% годовых и без залога. Решения по таким кредитам банк принимает в течение 1 дня.
По условиям новой кредитной программы ФЛП могут получить кредиты до 1 млн грн на пополнение оборотных средств, например, на закупку товаров и сырья, сроком от 1 до 2 лет. Для удобства клиентов кредитные средства зачисляются на виртуальную карту, которой они могут воспользоваться для расчетов в торговой сети или Интернет.
Несколько клиентов уже использовали программу и получили простые и быстрые кредиты без залога на развитие собственного дела. Первыми стали предприниматели из Львова и Ивано-Франковска, работающие в сфере оптовой торговли строительными материалами. Благодаря привлеченным средствам они смогут расширить ассортимент своей продукции.
Преимущества микрокредитов в Укргазбанке:
- минимальный пакет документов;
- заявку можно подать дистанционно без визита в банк по ссылке ;
- залог и поручительство отсутствуют;
- быстрое принятие решения в течение 1 дня.
"Мы расширили возможности предпринимателей по привлечению финансирования, адаптировав наш микрокредит под программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Благодаря чему можем предлагать клиентам-ФЛПам финансирование под пониженную вдвое процентную ставку в отличие от ставки по стандартному кредитному продукту", – рассказала Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка.
Подробнее о микрокредите от Укргазбанка можно узнать у консультантов центра поддержки клиентов МСБ по телефону: 0 800 305 305 или по ссылке .
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