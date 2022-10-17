Укргазбанк выступил партнером по запуску бесконтактной оплаты в наземном транспорте

Проект реализуется киевскими городскими властями при поддержке Mastercard и Visa, а эквайринг осуществляет Укргазбанк и iPay. По словам руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, запрос именно на этот сервис был одним из самых актуальных среди киевлян.



"История с бесконтактной оплатой началась в Киевском метрополитене. Киевлянам эта функция очень понравилась, несмотря на то, что валидаторы стояли максимум на двух турникетах, — рассказывает Максим Ярославский, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка, — бесконтактная оплата является комфортным и безопасным решением, особенно в период ковида, чтобы не касаться руками наличных. А сейчас этот сервис усовершенствовали еще больше – теперь можно моментально оплатить проезд любой картой в любом наземном коммунальном транспорте. Укргазбанк выступает основным партнером эквайринга. Не нужно как раньше покупать предоплаченные поездки, а можно напрямую рассчитываться любой карточкой любого иностранного банка. Поэтому, по моему мнению, киевляне высоко оценят возможность быстрой бесконтактной оплаты проезда в киевском муниципальном транспорте".



Для оплаты проезда достаточно приложить карту или смартфон с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы являются фирменные наклейки на валидаторах. А чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.



Сервис позволяет пользоваться и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота.



Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114. Постепенно система заработает на всех маршрутах и ​​единицах общественного транспорта.



