Укргазбанк увеличил лимит на покупку валюты вдвое

Теперь лимиты на покупку валюты увеличены - каждый клиент Укргазбанка может приобрести валюту в объеме, не превышающем 100 тыс. грн. в эквиваленте. Эти средства сразу можно разместить на "Валютном ЭКО-депозите" в разделе "Услуги" - "Депозиты".

Для открытия валютного депозита в приложении у клиента должны быть открыты гривневый и валютный счета в Укргазбанке. Валютный депозит можно открыть даже по кредитным средствам на текущем счете. Курс покупки также отображается в приложении.

Ознакомиться с условиями "Валютного ЭКО-депозита" можно на сайте банка.

Воспользоваться услугой покупки валюты для размещения на депозите можно не только в приложении "ЭКО-банк Онлайн", но и в любом отделении Укргазбанка.