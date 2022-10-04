Укргазбанк увеличил лимит на покупку валюты вдвое
Клиенты Укргазбанка одними из первых могли купить валюту в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн". Еще в августе стало возможным приобрести безналичную валюту и сразу разместить ее на "Валютном ЭКО-депозите", где украинцы разместили уже более 41 млн. долл. США и 3 млн. евро. Об этом говорится на сайте финучреждения
Теперь лимиты на покупку валюты увеличены - каждый клиент Укргазбанка может приобрести валюту в объеме, не превышающем 100 тыс. грн. в эквиваленте. Эти средства сразу можно разместить на "Валютном ЭКО-депозите" в разделе "Услуги" - "Депозиты".
Для открытия валютного депозита в приложении у клиента должны быть открыты гривневый и валютный счета в Укргазбанке. Валютный депозит можно открыть даже по кредитным средствам на текущем счете. Курс покупки также отображается в приложении.
Ознакомиться с условиями "Валютного ЭКО-депозита" можно на сайте банка.
Воспользоваться услугой покупки валюты для размещения на депозите можно не только в приложении "ЭКО-банк Онлайн", но и в любом отделении Укргазбанка.
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