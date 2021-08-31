Укргазбанк стал участником кредитования программы "Большое строительство"

Кредитные 376 млн долларов США пойдут на ремонт и строительство новых дорог в рамках программы "Большое строительство". Укргазбанк как участник сделки предоставил финансовые ресурсы в размере 50 млн долларов.



"Это событие важно потому, что оно создает почву для изменений в стране, дает новое дыхание программе " Большое строительство ", это событие важно, потому что оно меняет нашу жизнь, нашу страну, наши дороги", - убежден председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец .



Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет под 4,9% годовых - процентная ставка ниже, чем от международных организаций. Такой инструмент кредитования - беспрецедентный на финансовом рынке Украины. До сих пор украинские банки не привлекали такие большие объемы финансирования и не объединялись в консорциум, ведь ни один банк не смог бы предоставить такой значительной суммы самостоятельно.



"Темпы "Большого строительства" не будут снижаться, поэтому мы будем пользоваться этим механизмом, который дает нам возможность привлечь новые деньги, дешевые деньги, и это для нас очень важно", - поблагодарил участников договора председатель Укравтодора Евгений Кузькин.



Успешное внедрение программы "Большого строительства" напрямую зависит от устойчивого финансирования. Реализация такого механизма будет иметь значительное влияние на рост экономики страны. Кроме того, проект реализуется по зеленым стандартам.



"Все эти договоры предусматривают снижение социальных и экологических рисков при строительстве, то есть социальные риски - это предотвращение возможного перенаселения населенных пунктов, экологические риски - это предотвращение уничтожения зеленых насаждений", - пояснил председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец.



В консорциум вошли не только государственные банки, но и частные. Этой сделкой ее участники дали четкий сигнал рынку, что банковская система готова к финансированию крупных инвестиционных проектов.

