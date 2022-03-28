Укргазбанк предлагает по 100 тыс. рублей наличными российским военным, которые сдадутся в плен с оружием и техникой
Укргазбанк заявил о готовности отдать наличные в рублях российским военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием
Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook.
"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть их к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую пошло их государство. К тому же, вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют как только поднимут оружие в Украине. Для этого нужно немного: сдаться в плен нашим героическим Вооруженным силам и отдать всю технику и оружие", - говорится в сообщении.
Там гарантируют выплаты наличными.
"Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же это не экологично. В частности, готовы предложить каждому российскому захватчику, который примет наше предложение и решится сдаться в плен с оружием и техникой по 100 тысяч рублей наличными", – заявили в банке.
Там назвали пленение шансом совершить "хоть один достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи "на сахар".
"Надеемся, что наши коллеги по банковскому сектору также поддержат такую инициативу", - говорится в заявлении.
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