Укргазбанк досрочно вернул НБУ 3 млрд грн рефинансирования
Государственный Укргазбанк 2 августа 2022 года досрочно погасил кредит рефинансирования на сумму 3 млрд грн, полученный от Национального банка Украины
Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка .
"2 августа 2022 года государственный Укргазбанк осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 3 млрд. гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году", - пишет Укргазбанк.
Также пресс-служба банка отметила, что погашение произошло благодаря привлечению средств юридических и физических лиц в июле этого года.
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