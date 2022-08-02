Укргазбанк досрочно вернул НБУ 3 млрд грн рефинансирования

Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка .

"2 августа 2022 года государственный Укргазбанк осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 3 млрд. гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году", - пишет Укргазбанк.

Также пресс-служба банка отметила, что погашение произошло благодаря привлечению средств юридических и физических лиц в июле этого года.

Укргазбанк заявил о готовности отдать наличные в рублях российским военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.

6 украинских банков подписали договор консорциумного кредитования с Укравтодором.