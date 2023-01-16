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Укрепление украинской ПВО: Зеленский во второй раз в этом году поговорил с премьером Нидерландов

16 января, 2023 понедельник
19:13
война с Россией

В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за этот год поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и поблагодарил за сотрудничество в укреплении украинской ПВО

Об этом глава государства написал в телеграме.

Он также отметил, что обсудил с коллегой возможные сценарии развития событий на фронте.

"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - пишет Зеленский.

  • Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте.

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Мир
Нидерланды
Владимир Зеленский
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