Укрепление украинской ПВО: Зеленский во второй раз в этом году поговорил с премьером Нидерландов
В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за этот год поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и поблагодарил за сотрудничество в укреплении украинской ПВО
Об этом глава государства написал в телеграме.
Он также отметил, что обсудил с коллегой возможные сценарии развития событий на фронте.
"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - пишет Зеленский.
- Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте.
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