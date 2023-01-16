Об этом глава государства написал в телеграме.

Он также отметил, что обсудил с коллегой возможные сценарии развития событий на фронте.

"Уже во второй раз с начала года разговариваю с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Благодарен ему за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО. Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях в ближайшее время", - пишет Зеленский.

Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb