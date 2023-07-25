Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

"Мы подтвердили наше прочное партнерство и обсудили совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по безопасности Черного моря", - написал Блинкен.

Министр Внешних дел Румынии Луминица Одобеска отметила, что разговор с Госсекретарем США касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.