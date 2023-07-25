Укрепление стратегического партнерства и совместная поддержка Украины: Блинкен и глава МИД Румынии обсудили продовольственную безопасность
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.
"Мы подтвердили наше прочное партнерство и обсудили совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по безопасности Черного моря", - написал Блинкен.
Министр Внешних дел Румынии Луминица Одобеска отметила, что разговор с Госсекретарем США касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.
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- Также этой ночью россияне атаковали дронами-камикадзе порт "Рени" в Одесской области, в результате чего ранены 7 человек и разрушен ангар с зерном.
- По данным Reuters, почти 30 судов остановились у важнейшего портового терминала Измаила после атаки России на Одесскую область.
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