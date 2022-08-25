Об этом в эфире Еспресо исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Он прокомментировал укрепление курса рубля по отношению к доллару.

Это абсолютно экономически обосновано, потому что санкции привели к тому, что России ограничили импорт товаров и услуг в стратегически важные отрасли экономики. Также РФ сама начала ограничивать поставки своего газа, что привело к скачку цен", - сказал экономист.

По его словам, это приводит к тому, что Россия получает очень много доходов, но не может их потратить, потому что ничего не может купить.

"Для России это имеет негативное влияние, потому что доллары за энергоносители нужно переводить в рубли для оплаты солдатам. Соответственно, будь курс по 120, они бы их конвертировали и раздали бы солдатам. Сейчас они могут это делать за 58 и рублей для финансирования внутренних потребностей у них мало. Объективно говорить о том, что Запад оказался способен задавить Россию экономически в краткосрочной перспективе, чтобы война не перешла в затяжную фазу нельзя. Этого не удалось", - подытожил Вышлинский.