Укрепление ПВО, снабжение боеприпасами, формирование "бронированного кулака": Резников заявил, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги сегодняшнего заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" - "внушают оптимизм"
Об этом написал в твиттере Алексей Резников.
"Рамштайн-10 вселяет оптимизм: укрепление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "бронированного кулака", - пишет Резников.
Также министр обороны поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за лидерство и друзей из "антикремловской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".
Напомним, десятая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") стартовала в онлайн-формате в среду, 15 марта.
- В преддверии предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Резников пообщался по телефону с главой Пентагоном Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное