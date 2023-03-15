Об этом написал в твиттере Алексей Резников.

"Рамштайн-10 вселяет оптимизм: укрепление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "бронированного кулака", - пишет Резников.

Также министр обороны поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за лидерство и друзей из "антикремловской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".

Напомним, десятая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") стартовала в онлайн-формате в среду, 15 марта.