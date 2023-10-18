"Укрепление ПВО, дальнобойных и военно-морских сил": Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Об этом говорится на сайте президента.

"Важно, что все наши договоренности по усилению оборонной поддержки со стороны Франции выполняются. Очень ценю это", – сказал Владимир Зеленский и поблагодарил Францию за помощь.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на поле боя и насущные нужды украинских защитников. Также состоялся обмен мнениями по функционированию зернового коридора и путям усиления его защиты.

Кроме того, президенты затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки нашей страны, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по реализации Украинской формулы мира. Владимир Зеленский проинформировал о подготовке следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств", - отчитались в ОП.

Макрон и Зеленский также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили важность защиты мирного населения и недопустимость эскалации ситуации безопасности в регионе.