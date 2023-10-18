"Укрепление ПВО, дальнобойных и военно-морских сил": Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
В среду, 18 октября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном - главы государств обсудили укрепление ПВО, дальнобойных и военно-морских сил
Об этом говорится на сайте президента.
"Важно, что все наши договоренности по усилению оборонной поддержки со стороны Франции выполняются. Очень ценю это", – сказал Владимир Зеленский и поблагодарил Францию за помощь.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на поле боя и насущные нужды украинских защитников. Также состоялся обмен мнениями по функционированию зернового коридора и путям усиления его защиты.
Кроме того, президенты затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки нашей страны, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
"Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по реализации Украинской формулы мира. Владимир Зеленский проинформировал о подготовке следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств", - отчитались в ОП.
Макрон и Зеленский также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили важность защиты мирного населения и недопустимость эскалации ситуации безопасности в регионе.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, а также правительства двух стран обсудили совместную поддержку Украины в войне против РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.6Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное