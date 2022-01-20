РФ, Иран и Китай проведут совместные учения в Индийском океане
21 января в акватории Индийского океана Иран, РФ и Китай начнут третьи совместные военные учения
Об этом пишет Reuters.
Ссылаясь на официального представителя ВС Ирана по связям с общественностью Мустафы Таджолдина, издание сообщает, что военные учения "Пояс морской безопасности 2022" будут проводить на севере Индийского океана.
Мустафа Таджолдин подчеркнул, что это уже третьи совместные учения Китая, Ирана и России, которые начались в 2019 году и будут продолжаться.
"Цель этих учений - укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширение многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - отметил представитель ВС Ирана.
Во время учений военные будут выполнять тактические упражнения по спасению сгорающего судна, освобождению захваченного судна, а также стрельбе по воздушным целям ночью.
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