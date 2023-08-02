Укрэнерго заявило о снижении мощности атомной генерации: один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт
Один из энергоблоков АЭС в среду, 2 августа, вывели в плановый ремонт, в результате чего снизилась мощность атомной генерации. Укрэнерго призвало к экономии электроэнергии
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня, 2 августа, пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Поэтому уменьшилось производство на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении.
При этом в компании не уточнили, какой блок именно АЭС вывели в ремонт.
В компании отметили, что пик потребления во вторник, 1 августа, был в 21.30. По сравнению с понедельником он вырос на 1,7%, что равносильно мощности одного теплового энергоблока. Там подчеркнули, что возможность компенсации снижения мощности АЭС другими видами генерации ограничена из-за масштабной ремонтной кампании на большинстве электростанций Украины. В то же время, импорт электроэнергии сможет лишь частично помочь обеспечить потребление.
"Поэтому важно экономно использовать электроэнергию и распределять потребление в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - добавили в Укрэнерго.
- В июне ремонт одного из блоков АЭС завершили на 20 дней раньше, а 5 июля еще один блок АЭС вывели из ремонта раньше плана, благодаря чему энергосистема Украины получила дополнительную мощность.
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