Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 2 августа, пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Поэтому уменьшилось производство на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении.

При этом в компании не уточнили, какой блок именно АЭС вывели в ремонт.

В компании отметили, что пик потребления во вторник, 1 августа, был в 21.30. По сравнению с понедельником он вырос на 1,7%, что равносильно мощности одного теплового энергоблока. Там подчеркнули, что возможность компенсации снижения мощности АЭС другими видами генерации ограничена из-за масштабной ремонтной кампании на большинстве электростанций Украины. В то же время, импорт электроэнергии сможет лишь частично помочь обеспечить потребление.

"Поэтому важно экономно использовать электроэнергию и распределять потребление в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - добавили в Укрэнерго.