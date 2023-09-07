Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, в среду, 6 сентября, вечерний максимум потребления держался на уровне показателя вторника 5 сентября.

На четверг импорт электроэнергии не планируется. В то же время, осуществляется экспорт в Словакию и Молдову. Общий объем составляет 6269 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт.

31 августа в Энергоатоме сказали, что энергосистема, вероятнее всего, не будет иметь дефицита мощности в сентябре. У Украины будет достаточно электроэнергии из-за включения в работу шестого из девяти доступных энергоблоков АЭС. В конце августа Украина ежедневно принимала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС и импортировала электроэнергию из-за рубежа.