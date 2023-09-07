Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме
В Украине идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. За прошедшие сутки в аварийный ремонт вывели сразу три блока на тепловых электростанциях
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, в среду, 6 сентября, вечерний максимум потребления держался на уровне показателя вторника 5 сентября.
На четверг импорт электроэнергии не планируется. В то же время, осуществляется экспорт в Словакию и Молдову. Общий объем составляет 6269 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт.
31 августа в Энергоатоме сказали, что энергосистема, вероятнее всего, не будет иметь дефицита мощности в сентябре. У Украины будет достаточно электроэнергии из-за включения в работу шестого из девяти доступных энергоблоков АЭС. В конце августа Украина ежедневно принимала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС и импортировала электроэнергию из-за рубежа.
- По данным Минэнерго, из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 4 прифронтовых регионов Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.12
- EUR Покупка 40.19Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное