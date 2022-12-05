Укрэнерго ввело аварийные отключения во всех областях
Из-за российских обстрелов энергообъектов режим аварийных отключений ввели по всей Украине
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе.
Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. Первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные", – говорится в сообщении.
В Укрэнерго добавили, что из-за ракетных обстрелов энергообъектов 5 декабря ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы.
Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей. Поэтому диспетчеры и инженеры работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, производится подключение потребителей.
В период отсутствия электроэнергии украинцев просят позаботиться о себе и родных, а также помочь тем, кто нуждается в этом рядом.
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