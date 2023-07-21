Укрэнерго возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию

Об этом сообщает пресс-центр Укрэнерго.

"Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина – Словакия стартует сегодня, 21 июля 2023 года. На аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Это означает, что после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование Регулятором – НКРЭКУ – Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

В Укрэнерго отметили, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии. Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего.



В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта.

Также в НЭК "Укрэнерго" напомнили о том, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт. Совместно с европейскими коллегами "Укрэнерго" работает над возможностью увеличения этих объемов.