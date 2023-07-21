Укрэнерго возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию
В НЭК "Укрэнерго" заявили о возобновлении возможности экспорта электроэнергии в Словакию. 21 июля начинается первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий
Об этом сообщает пресс-центр Укрэнерго.
"Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина – Словакия стартует сегодня, 21 июля 2023 года. На аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.
Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.
Это означает, что после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование Регулятором – НКРЭКУ – Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.
В Укрэнерго отметили, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии. Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего.
В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта.
Также в НЭК "Укрэнерго" напомнили о том, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт. Совместно с европейскими коллегами "Укрэнерго" работает над возможностью увеличения этих объемов.
- 12 июля НКРЭКУ согласовала порядок распределения доходов между операторами систем передачи Украины и Словакии, что позволяет возобновить экспорт электроэнергии.
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