Укрэнерго возобновило надежную схему электропитания в Чернобыльской зоне отчуждения

Об этом идет речь в фейсбуке Укрэнерго.



"Сегодня (30 апреля, - ред.) восстановлена надежная схема электропитания в Чернобыльской зоне отчуждения. Днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ", - заявили в ведомстве.



В ночь на 30 апреля начала работать еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области, что позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе. В настоящее время восстанавливают подстанцию и линии сети 750 кВ в Киевской области.



"Потребление всю неделю держится на стабильном уровне, несмотря на повышение температуры. Все виды электростанций работают согласно графику и командам диспетчера", - отметили в Укрэнерго.

Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.

9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.

Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

Между ЧАЭС и МАГАТЭ возобновили прямую связь.

На ЧАЭС было зафиксировано повреждение сооружений.

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