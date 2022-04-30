Укрэнерго возобновило надежную схему электропитания в Чернобыльской зоне отчуждения
Укрэнерго повысило надежность энергоснабжения Киева и возобновило надежную схему электропитания в Чернобыльской зоне отчуждения
Об этом идет речь в фейсбуке Укрэнерго.
"Сегодня (30 апреля, - ред.) восстановлена надежная схема электропитания в Чернобыльской зоне отчуждения. Днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ", - заявили в ведомстве.
В ночь на 30 апреля начала работать еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области, что позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе. В настоящее время восстанавливают подстанцию и линии сети 750 кВ в Киевской области.
"Потребление всю неделю держится на стабильном уровне, несмотря на повышение температуры. Все виды электростанций работают согласно графику и командам диспетчера", - отметили в Укрэнерго.
- Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.
- 9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.
- Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.
- Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.
- Между ЧАЭС и МАГАТЭ возобновили прямую связь.
- На ЧАЭС было зафиксировано повреждение сооружений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное