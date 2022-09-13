Об этом в фейсбуке сообщает НЭК "Укрэнерго".

Работы на других линиях продолжаются и будут продолжаться до полного завершения.

Вместе с тем НЭК "Укрэнерго" официально заявляет, что пока не планируется никаких ограничений энергоснабжения потребителей Харьковского региона. Все сообщения о наличии таких намерений не соответствуют действительности.

Напомним, с утра 13 сентября Харьков и область остались без света. Из строя вышла резервная линия, питавшая населенные пункты, – это последствия подлых обстрелов россиян 11 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb