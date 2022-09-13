Укрэнерго возобновила работу уничтоженных россиянами в Харькове и области магистральных линий
Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" уже возобновили работу двух магистральных линий, питающих Харьков и Харьковскую область
Об этом в фейсбуке сообщает НЭК "Укрэнерго".
Работы на других линиях продолжаются и будут продолжаться до полного завершения.
Вместе с тем НЭК "Укрэнерго" официально заявляет, что пока не планируется никаких ограничений энергоснабжения потребителей Харьковского региона. Все сообщения о наличии таких намерений не соответствуют действительности.
- Напомним, с утра 13 сентября Харьков и область остались без света. Из строя вышла резервная линия, питавшая населенные пункты, – это последствия подлых обстрелов россиян 11 сентября.
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