Об этом сообщили в Укрэнерго.

Специалисты утверждали, что сейчас в Украине потребление электричества несколько снижено, на уровне характерного для выходного зимой. В энергосистеме отсутствует дефицит мощности уже вторую неделю подряд, а все виды электростанций работают.

"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области", - сказали в Укрэнерго и добавили, что ведутся ремонтные работы. Однако еще отключения возможны в случае ухудшения погодных условий.

Укрэнерго не доводило сетевые ограничения до распределителей в областях, но в случае роста потребления – возможные отключения.

"В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений", - добавили в пресс-службе.