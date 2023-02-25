Укрэнерго: в Одесской области ввели почасовые отключения света, другие регионы - без ограничений на потребление электричества
Вторую неделю подряд в энергосистеме Украины нет дефицита мощности, ограничения на потребление не введены, однако есть обесточивание из-за обстрелов Днепропетровщины и Одесщины
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Специалисты утверждали, что сейчас в Украине потребление электричества несколько снижено, на уровне характерного для выходного зимой. В энергосистеме отсутствует дефицит мощности уже вторую неделю подряд, а все виды электростанций работают.
"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области", - сказали в Укрэнерго и добавили, что ведутся ремонтные работы. Однако еще отключения возможны в случае ухудшения погодных условий.
Укрэнерго не доводило сетевые ограничения до распределителей в областях, но в случае роста потребления – возможные отключения.
"В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина диверсифицировала поставки энергоресурсов и разрешила проблему дефицита в энергосистеме.
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