Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии сегодня – на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности в результате масштабных повреждений электростанций и высоковольтных сетей системы передачи данных. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций до сих пор на ремонте. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.

"Пока превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", - подчеркнули в Укрэнерго.

30 января в YASNO заявили , что 80% времени Киев остается со светом.

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