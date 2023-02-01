Укрэнерго: В энергосистеме Украины есть значительный дефицит, однако превышений лимитов пока не зафиксировано
По состоянию на 1 февраля потребление электроэнергии в Украине остается на уровне вторника, превышение лимитов и применение аварийных отключений не зафиксировано
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии сегодня – на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности в результате масштабных повреждений электростанций и высоковольтных сетей системы передачи данных. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций до сих пор на ремонте. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.
"Пока превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", - подчеркнули в Укрэнерго.
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