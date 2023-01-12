Укрэнерго: в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях превышены лимиты потребления
В украинской энергосистеме есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, поэтому применялись аварийные отключения
Об этом пресс-служба НЭК "Укрэнерго" проинформировала в телеграм.
"По состоянию на 11:00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Холодная погода способствует его росту", - говорится в тексте пресс-службы.
Отмечается, что Укрэнерго доказало лимиты потребления до областных руководящих органов, они действуют круглосуточно.
Уже утром 12 января девять областей превысили максимальный уровень потребления, применялись графики аварийных отключений.
"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности разрешили бы в полной мере потребность в электроэнергии", - заявили в Укрэнерго.
- Напомним, 11 января в Укрэнерго сообщали, что объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться на этих выходных из-за потепления и возобновления энергосистемы после обстрелов РФ. Там уверяли, что "нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который у нас есть".
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