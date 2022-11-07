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Укрэнерго: Самая сложная ситуация – на Киевщине и Харьковщине, но до следующей недели ее, вероятно, удастся улучшить

7 ноября, 2022 понедельник
23:00
Экономика

Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение, и надеются, что до конца недели смогут изменить лучшую ситуацию в центральном и северном регионах Украины

Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"На этой неделе нам придется еще поработать. Надеюсь, что при отсутствии новых ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах Украины", – отметил он.

По словам Кудрицкого, массированные атаки россиян на украинскую энергосистему повлекли за собой проблемы в электроснабжении в ряде регионов Украины. Самая сложная ситуация в Киевском и Харьковском регионах. Здесь, кроме графиков плановых или почасовых отключений, приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему.

"Ключевая задача Укрэнерго сегодня – отремонтировать магистральные сети в центральном и северном регионах для того, чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других регионов", – подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, благодаря этому можно будет устранить необходимость применять ограничение потребления электроэнергии.

Как предполагает Кудрицкий, массовые отключения электроэнергии в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Харьковская, Сумская, Полтавская области) регионах Украины будут продолжаться до конца этой недели. Если же не будет новых обстрелов, в дальнейшем потребители ощутят облегчение, а графики отключений станут более комфортными.

"Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы восстановить поврежденные сети, но, как и местные власти, энергетики понимают все сегодняшние риски и готовятся к худшим сценариям, вероятность которых зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы делаем все, чтобы такого сценария не допустить", – добавил Кудрицкий.

  • Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сегодня, 7 ноября, отмечал, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

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