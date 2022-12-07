Укрэнерго: Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры на востоке Украины, где температура опустилась до -17
Вечером 6 декабря российские оккупанты обстреляли несколько объектов энергетической инфраструктуры на востоке Украины, где температура упала до -17С
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, энергетики работают над восстановлением системы, но в Украине сохраняется дефицит электроэнергии.
"По состоянию на 11:00 7 декабря продолжается поэтапное возобновление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые отключались из-за повреждений электросетей, в плановые показатели", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркнули, что ситуацию усугубили очередные обстрелы на востоке страны, в результате чего люди в мороз остались без электричества.
"Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время как температура в этом регионе достигла отметки -17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", - рассказали в компании.
Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам, отметили в Укрэнерго.
Сохраняется вероятность аварийных отключений по всей Украине.
"В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", - отметили в Укрэнерго.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Вместе с тем, украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.
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