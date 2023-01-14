Об этом говорится в утреннем отчете НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что по состоянию на 12.00 14 января потребление электроэнергии в стране снизилось, однако дефицит мощности в системе все еще налицо.

"Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре", – добавили в Укрэнерго.

До всех областей довели лимиты, действующие круглосуточно. Их превысили уже в 11 областях, поэтому там ввели аварийные отключения.

Напомним, утром, 14 января, жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили , что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.

Утром 14 января захватчики также атаковали Харьков и Харьковскую область, они нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам.

В субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb