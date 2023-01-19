Укрэнерго прогнозирует значительный дефицит в энергосистеме в вечерние часы, генерация сможет покрыть только 75% потребления
Из-за теплой погоды энергетическая ситуация в Украине 19 января будет лучше, чем днем ранее, однако в вечерние часы все равно ожидается значительный дефицит
Об этом сообщает Укрэнерго .
В компании отмечают, что сегодня потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды.
"Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только потребление ¾", - подчеркнули в Укрэнерго.
По словам энергетиков, причиной дефицита в энергосистеме являются вражеские ракетные и дроновые атаки, особенно удары 14 января, нанесшие существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
Облэнерго получили лимиты потребления в сутки, при превышении возможны аварийные отключения.
Вместе с тем, в Украине продолжаются ремонтные работы. В компании отметили, что 18 января Укрэнерго завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе.
"Также восстановили еще раз поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию", - резюмировали в Укрэнерго.
- В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили , что отсутствие электроэнергии сильно влияет на их жизнь.
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