Об этом сообщает Укрэнерго .

В компании отмечают, что сегодня потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды.

"Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только потребление ¾", - подчеркнули в Укрэнерго.

По словам энергетиков, причиной дефицита в энергосистеме являются вражеские ракетные и дроновые атаки, особенно удары 14 января, нанесшие существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Облэнерго получили лимиты потребления в сутки, при превышении возможны аварийные отключения.

Вместе с тем, в Украине продолжаются ремонтные работы. В компании отметили, что 18 января Укрэнерго завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе.

"Также восстановили еще раз поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию", - резюмировали в Укрэнерго.

В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили , что отсутствие электроэнергии сильно влияет на их жизнь.

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