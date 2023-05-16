Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Во вторник, 16 мая, в энергосистеме страны снизился объем мощности и резервов. Это связано с ремонтными работами на электростанциях, подвергшихся ракетным и дроновым атакам с осени 2022 года до этой весны.

"Продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", – говорится в заявлении.

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Сообщается, что в прифронтовых регионах в результате обстрелов РФ вчера была повреждена одна из магистральных линий электропередачи на востоке. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Специалисты призвали помочь энергосистеме и снизить потребление света в вечерние часы – с 19.00 до 22.00.