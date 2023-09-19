Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В случае возникновения дефицита электроэнергии в стране Укрэнерго доводит до регионов лимиты потребления. Но кого, в каких момент и насколько будут выключать – решают облэнерго. Однако важно, чтобы потребители также подготовились, бизнес в том числе. Всем, кто имеет возможность приобрести автономные источники питания – генераторы, аккумуляторы – важно это сделать", – сказал он.

По словам Кудрицкого, бизнесу также стоит задуматься над использованием импортированной электроэнергии, ведь она дешевле, чем та, которую производит генератор.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что компания уже обеспечила техническую возможность импортировать до 1200 МВт электроэнергии. В то же время, должна быть возможность импортировать электроэнергию в Украину с учетом рыночных европейских цен, отметил Кудрицкий. Поэтому в Украине будет разработан и представлен механизм компенсаций.



"Еще раз хочу подчеркнуть: негативные сценарии – это не факт и не точный прогноз, это риски, к которым мы все должны быть готовы", - резюмировал Кудрицкий.