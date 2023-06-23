Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрэнерго присоединилось к Ukraine Energy Initiative при поддержке ООН в Украине. Инициатива направлена на создание глобальной отраслевой коалиции по восстановлению и декарбонизации украинской энергетики", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что в результате российских атак получили повреждения все ТЭС и некоторые ГЭС, а для полного восстановления энергообъектов, по оценкам Всемирного банка, нужно до 37 млрд долларов.

В компании отметили, что Украина стремится внедрить самые современные технологии и принять меры, направленные на декарбонизацию экономики страны и достижение целей европейского "зеленого перехода".

"Создание при содействии ООН глобальной отраслевой коалиции позволит объединить и скоординировать усилия международных и региональных компаний по восстановлению, модернизации и декарбонизации энергетического сектора Украины и поможет ускорить этот процесс", - резюмировали в Укрэнерго.