Укрэнерго присоединилось к глобальной коалиции по возобновлению энергетики Украины
Укрэнерго присоединилось к глобальной коалиции по восстановлению, модернизации и декарбонизации энергетической отрасли Украины. Инициатива реализуется при поддержке ООН
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Укрэнерго присоединилось к Ukraine Energy Initiative при поддержке ООН в Украине. Инициатива направлена на создание глобальной отраслевой коалиции по восстановлению и декарбонизации украинской энергетики", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго напомнили, что в результате российских атак получили повреждения все ТЭС и некоторые ГЭС, а для полного восстановления энергообъектов, по оценкам Всемирного банка, нужно до 37 млрд долларов.
В компании отметили, что Украина стремится внедрить самые современные технологии и принять меры, направленные на декарбонизацию экономики страны и достижение целей европейского "зеленого перехода".
"Создание при содействии ООН глобальной отраслевой коалиции позволит объединить и скоординировать усилия международных и региональных компаний по восстановлению, модернизации и декарбонизации энергетического сектора Украины и поможет ускорить этот процесс", - резюмировали в Укрэнерго.
- В апреле Всемирный банк выделил Украине 200 млн. долларов на восстановление энергетики.
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