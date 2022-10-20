Укрэнерго предупредило об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
20 октября Укрэнерго отметило новые ограничения электроснабжения на территориях Харьковской, Сумской и Полтавской областях
Об этом информирует Укрэнерго .
"Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - пишет пресс-служба.
Также сообщается, что о непосредственном отключении света каждый оператор распределительных сетей будет информировать дополнительно.
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