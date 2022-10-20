Об этом информирует Укрэнерго .

"Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - пишет пресс-служба.

Также сообщается, что о непосредственном отключении света каждый оператор распределительных сетей будет информировать дополнительно.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

18 октября Шмигаль сообщил , что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

19 октября Киевская городская военная администрация рассказала , что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

19 октября в Киеве и области уже начались отключение электроэнергии во избежание аварий.

20 октября по всей Сумской области в день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.

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