Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и 8 областях
В субботу 12 ноября будут производиться аварийные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях
Об этом сообщает Укрэнерго в telegram .
"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на часть электросетей", - пояснили в Укрэнерго.
Там добавили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений.
В Укрэнерго отметили, что после стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех регионах Украины отключения не прогнозируются.
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