Об этом сообщает Укрэнерго в telegram .

"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на часть электросетей", - пояснили в Укрэнерго.

Там добавили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений.

В Укрэнерго отметили, что после стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех регионах Украины отключения не прогнозируются.

В ночь на 11 ноября российский агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

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