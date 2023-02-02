Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Соответственно снизился и дефицит в энергосистеме.

"Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей", - говорится в сообщении.

В связи с сокращением дефицита мощности все облэнерго получили увеличенные лимиты потребления в сутки.

В настоящее время превышения лимитов не зафиксировано.

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко говорил, что отключения света будут продолжаться в Украине как минимум до конца марта.

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