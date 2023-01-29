Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что уровень потребления электроэнергии 29 января остается неизменным с предыдущего дня, однако дефицит в системе все еще остается значительным.

Да, до облэнерго доведены лимиты потребления. Примечательно, что они действуют круглосуточно.

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - отметили в пресс-службе.

В частности, в Одесской области будут продолжаться аварийные отключения из-за повреждений энергообъектов послемассированной ракетной атаки 26 января.

Напомним, на утро 27 января лимиты потребления электроэнергии превысили в десяти областях Украины, там применяли аварийные отключения света.

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