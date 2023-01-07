Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" утром 7 января.

Отмечается, что на 11:00 7 января уровень потребления электроэнергии в Украине снизился: это связано с выходным праздничным днем. Однако прогнозируется его увеличение из-за похолодания.

"Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - заявили в Укрэнерго.

Напомним, ранее глава НЭК "Укрэнерго" заявлял, что атаки россиян на украинскую энергосистему теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.

5 января гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в регионах, обслуживаемых энергетической компанией, несмотря на систематическую подачу электричества есть риск аварийных отключений .

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