Укрэнерго: Пользуйтесь светом, как обычно. Наша генерация производит достаточно электроэнергии

Об этом сообщило Укрэнерго.

"Уровень потребления электроэнергии стабилен. Все виды электростанций работают в сети по командам диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

"Напомним, что когда вы в безопасности, пользуйтесь светом и электроприборами, как всегда. Сейчас наша генерация производит достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить население, военные, больницы, коммунальные предприятия и других потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Компания отмечает, что, несмотря на все препятствия, украинская энергосистема уверенно работает синхронно с ENTSO-E. Частота в сети постоянно держится на уровне 50 Гц.

"Энергетическая инфраструктура круглосуточно обслуживается нашими энергетиками, ежедневно восстанавливается то, что разрушил враг. Ремонтники Укрэнерго сегодня восстановили высоковольтную линию 330 кВ, а работники облэнерго вернули свет более 190 тысяч потребителей в Харьковской, Киевской, Запорожской, Донецкой, Николаевской," добавили в Укрэнерго.

Напомним, кафиры снова повредили линию к Чернобыльской АЭС , которая накануне была отремонтирована специалистами Укрэнерго.

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