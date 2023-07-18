Об этом сообщил в Facebook глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, по первому соглашению грантовые средства правительства Германии будут направлены на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы – STATCOM.

"Другим документом определена передача Укрэнерго помощи на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое получило повреждения от ударов российских ракет и дронов", - пояснил Кудрицкий.

"Вместе с нашими партнерами мы готовим наши объекты к следующему отопительному сезону и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также Укрэнерго выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью".

Устройства STATCOM позволят не только увеличить устойчивость украинской энергосистемы, но и будут положительно влиять на сбалансированность всей объединенной европейской континентальной сети", - добавил он.