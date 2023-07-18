Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы
Укрэнерго вместе с Минэнерго и Минфином подписали с Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи
Об этом сообщил в Facebook глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
По его словам, по первому соглашению грантовые средства правительства Германии будут направлены на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы – STATCOM.
"Другим документом определена передача Укрэнерго помощи на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое получило повреждения от ударов российских ракет и дронов", - пояснил Кудрицкий.
"Вместе с нашими партнерами мы готовим наши объекты к следующему отопительному сезону и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также Укрэнерго выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью".
Устройства STATCOM позволят не только увеличить устойчивость украинской энергосистемы, но и будут положительно влиять на сбалансированность всей объединенной европейской континентальной сети", - добавил он.
- 21 июня стало известно о передаче США Украине нового пакета финансовой помощи в размере $1,3 млрд. Средства направят, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и на помощь предприятиям.
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