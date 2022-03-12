"Укрэнерго" подтвердило ремонтные работы на ЧАЭС
НЭК "Укрэнерго" подтвердила проведение ремонта для возобновления энергоснабжения обесточенной площадки Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Укрэнерго" работает над возобновлением энергопитания ЧАЭС. Работы продолжаются. О результатах сообщим", – заявили в компании.
- Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.
- 9 марта станция была обесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ
- Впоследствии ее подключили к аварийному электропитанию.
- По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.
- В МАГАТЭ заявили, что электросети Чернобыльской АЭС ремонтируют технические специалисты.
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