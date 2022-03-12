"Укрэнерго" подтвердило ремонтные работы на ЧАЭС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Укрэнерго" работает над возобновлением энергопитания ЧАЭС. Работы продолжаются. О результатах сообщим", – заявили в компании.

Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.

9 марта станция была обесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ

Впоследствии ее подключили к аварийному электропитанию.

По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.

В МАГАТЭ заявили, что электросети Чернобыльской АЭС ремонтируют технические специалисты.