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Укрэнерго планирует покупать электроэнергию у Европы

25 ноября, 2022 пятница
11:25
Экономика

Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают

Об этом сообщает в телемарафоне "Единые новости" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .

Укрэнерго предоставит возможность импорта электроэнергии из Европы в объеме 500 мВт.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта объемом 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта. , поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине", – сказал Кудрицкий.

Председатель правления добавил, что на коммерческих началах в Украине вряд ли будет спрос на электроэнергию в Европе, однако такой механизм тоже разрабатывается.

  • В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
  • Страны Балтии, Польша и Финляндия готовят укрытие на случай агрессии со стороны России.
  • Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

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