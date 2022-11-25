Укрэнерго планирует покупать электроэнергию у Европы
Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают
Об этом сообщает в телемарафоне "Единые новости" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .
Укрэнерго предоставит возможность импорта электроэнергии из Европы в объеме 500 мВт.
"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта объемом 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта. , поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине", – сказал Кудрицкий.
Председатель правления добавил, что на коммерческих началах в Украине вряд ли будет спрос на электроэнергию в Европе, однако такой механизм тоже разрабатывается.
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