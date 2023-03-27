Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" .

По состоянию на 27 марта, потребление света снизилось в связи с потеплением и завершением отопительного сезона в некоторых регионах.

"Перевод на летнее время, состоявшийся в ночь на воскресенье, на работу энергосистемы существенно не влияет", - пишет пресс-служба.

В настоящее время работают все виды электростанций, производства достаточно для покрытия потребления: "Активная работа гидроэлектростанций сохраняется в течение суток и дополнительно растет, покрывая пиковые часы потребления в энергосистеме".

Сообщается, что есть незначительный импорт электроэнергии.

В Житомирской области вследствие атак РФ и значительных повреждений сетей применяют ограничения.

"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - добавили в ведомстве.

Напомним, что за последние полгода враг нанес 15 ракетных и 18 атак дронами по энергетической инфраструктуре, нанеся масштабные и сложные повреждения электростанциям генерирующих компаний и ключевым подстанциям Укрэнерго.