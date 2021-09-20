Укрэнерго перешло в управление Министерства энергетики
НЭК "Укрэнерго" перешло в управление Министерства энергетики от Министерства финансов
Об этом говорится в сообщении на сайте НЭК.
Согласно сообщению, Минэнерго получило статус управляющего счетом Укрэнерго в ценных бумагах. Так, государство в лице этого ведомства владеет 100% акций госпредприятия.
- Напомним, ранее НЭК "Укрэнерго" находилось в управлении Министерства финансов.
- Кабинет министров 29 июля передал Укрэнерго в управление Министерства энергетики. Отмечалось, что передача госпредприятия будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы и интеграции украинского энергетического рынка в европейский.
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