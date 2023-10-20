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Укрэнерго перешло на европейские правила межгосударственной торговли электроэнергией

20 октября, 2023 пятница
18:09
Экономика Укренэрго

НЭК "Укрэнерго" подписало соглашение с румынским оператором Transelectrica, согласно которому Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Первый аукцион по продаже доступа к межгосударственного пересечения между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. Дату аукциона избрали наши румынские коллеги, поскольку их законодательство предусматривает срок на подготовку участников рынка. Аукцион будет общим для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе" Укрэнерго "День поставки – 3 ноября", - говорится в сообщении.

Кудрицкий объяснил, что для Украины переход важен тем, что благодаря тому, что украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям будут синхронизированы с правилами в ЕС, у страны не будет преград для импорта из Румынии. Это необходимо для беспроблемного прохождения зимнего периода, поскольку подписанные соглашения позволят увеличивать возможные источники поставок электроэнергии.

"Также "Укрэнерго" сделало финальный шаг, который потребовался от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей. В частности, с операторами энергосистем этих стран мы подписали соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO. Последний шаг - на стороне европейских коллег. Регуляторы стран-соседей готовят необходимые согласования", - рассказал глава Укрэнерго.

Он добавил, что после этого Украина начнет совместные аукционы по всем европейским направлениям.

  • Ранее в Укрэнерго рассказали, как готовятся "к худшим сценариям" в осенне-зимний период.
Украина
ЕС
Румыния
Енергия
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