Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Каждая семья дома имеет бытовую технику, которая создает нам комфорт. Мы составили перечень домашних помощников, которые являются наиболее мощными потребителями энергии. Использовать такие приборы лучше всего в течение дня поочередно, ограничивая использование в пиковые часы с 19:00 до 22:00 включительно", - отметили в Укрэнерго.

"Этим вы облегчите энергосистеме возможность восстановиться после 6 месяцев массированных атак на энергообъекты. Ведь сейчас энергосистема в активной фазе лечения, чтобы к следующей зиме стать здоровее", - добавили там.

В перечне приборов, которые не стоит использовать вечером – стиральная машина, бойлер, кондиционер и утюг.

Фото: прессслужба Укрэнерго