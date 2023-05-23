Укрэнерго перечислило самые мощные виды бытовой техники, которые не следует использовать в вечерние часы
Укрэнерго перечислило наиболее энергоемкие виды бытовой техники, которые не стоит использовать в вечерние часы, чтобы сохранить баланс в энергосистеме
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Каждая семья дома имеет бытовую технику, которая создает нам комфорт. Мы составили перечень домашних помощников, которые являются наиболее мощными потребителями энергии. Использовать такие приборы лучше всего в течение дня поочередно, ограничивая использование в пиковые часы с 19:00 до 22:00 включительно", - отметили в Укрэнерго.
"Этим вы облегчите энергосистеме возможность восстановиться после 6 месяцев массированных атак на энергообъекты. Ведь сейчас энергосистема в активной фазе лечения, чтобы к следующей зиме стать здоровее", - добавили там.
В перечне приборов, которые не стоит использовать вечером – стиральная машина, бойлер, кондиционер и утюг.
Фото: прессслужба Укрэнерго
- Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике по состоянию на 23 мая . Отмечается, что импорт и экспорт электроэнергии не применяют.
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